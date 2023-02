Kui poes polnud liha ja vorsti nappis endilgi: millest toitusid defitsiidiaja lemmikloomad?

Koertele ja kassidele pole just alati valmistoitu serveeritud. Praegu aitab hädast välja kiire käik loomapoodi, kuid läbi aastate on tulnud oma toidulaua kõrvalt ka lemmikute vajadusi arvestades kombineerida. Söötmisharjumused muutusid märkimisväärselt siis, kui koertest ja kassidest said täieõiguslikud pereliikmed.