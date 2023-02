Kass oleks Lääne-Virumaal peaaegu korteri maha põletanud

Lääne-Virumaa korterist saabus turvafirmale G4S tulehäire, kui kedagi kodus polnud. Kontaktisiku sõnul pidid lapsed peagi koju jõudma ja olukorda kontrollima. Laste koju jõudes anti teada, et midagi ei põle, kuid tuba oli tossu täis. Selgus, et pliit oli sisse lülitunud ning pott pliidil tossama hakanud. Korteris on induktsioonpliit ja eeldatavalt oli kass pliidil kõndinud ja selle kogemata sisse lülitanud.