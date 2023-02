Kas saad aidata? Rõõmsameelse Sirra kõhule tekkis seletamatu haav

Sirra on üks tore kassilaps, kel peregi juba ootamas, et saaks kassi koju viia. Oodatigi Sirra steriliseerimisest taastumist ning paranemist, kuid nagu elus ikka, tegi Murphy seadus koheselt omad korrektuurid.



Pühapäeva hilisõhtul avastas hoiukodu perenaine, et Sirral on kõhu all haav. Esialgu paistis justkui et steriliseerimishaav on lahti rebenenud ning loomulikult sai ta rohelise tule esmaabi saama minna. Kliinikus avanev vaatepilt aga vabatahtlikud ja ka veterinaari pahviks.

Naha pealmine kiht oli justkui rebenenud ja tilpnes väikese osaga, selle all oli suur ümmargune veritsev lihane haav ning selle keskel suur ja sügav mäda täis auk, mis ulatus rindkereni.



Vapper Sirra küsis meeletult pai veel kliinikuski ning ei näidanud sugugi valu välja. Pole kahjuks usutav, et see talle haiget ei teinud. Pesaleidja vabatahtlikud ei tea, mis põhjustas selle haava - steriliseerimisega see seotud pole ning kuhugi kinni jäämise või rebenemisega samuti mitte. Ainus loogiline seletus on, et miski on seal sees vohanud nii, et tekkis mädaabstsess ja see lõhkes.



Sirra pandi narkoosi alla , haav puhastati ning õmmeldi ka kinni. Nüüd jätkub pikk valu- ja antibakteriaalne ravi ning pärast seda ehk saab ta võtta kodutee jalge alla.