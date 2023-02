Loom ei plaani õnnelikku perekonda ja kooselu: soovimatu sigimise vastu aitab steriliseerimine

Loomaomanikul on kohustus leida kõikidele poegadele sobiv kodu. See võib osutuda, aga väga keeruliseks, kuna alati ei saa tagada, et loomapojad saavad hooliva kodu ning kahjuks ei pruugi kõigile kodusid leida. Võib lausa juhtuda, et mõni teie lemmiku poeg lõpetab tänaval või varjupaigas. „Meie seaduste järgi vastutab loomaomanik oma lemmiku vaimse- ja füüsilise heaolu eest, kui ka selle eest, mida tema loom teeb. Kui omaniku hoolimatuse tõttu sünnivad loomal pojad, siis tuleb omanikul tagada neile turvaline ja liigiomane keskkond kasvamiseks, kui ka hoolitseda selle eest, et loomapojad leiaksid endale korralikud kodud,“ kommenteeris ELS-i otsese abistamise juht Elis Järvsoo.