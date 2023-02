TAHAKS KOJU | Iseseisev Indria tahaks pai, kui koju saabujal aega jääb

Indria on üsnagi iseseisev kass, keda ei häiri, et oled palju hõivatud: kui sul on pikad tööpäevad või palju sotsiaalseid kohustusi, saab ta iseenda seltskonnaga kenasti hakkama. Sellest hoolimata on ta alati valmis jooksma oma inimesele uksele vastu, et kätte saada mõned kohustuslikud paid. Indria vajab uutes olukordades kohanemiseks aega ja sobiks kõige paremini rahulikumat sorti majapidamisse.