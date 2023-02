VIDEO | Rõõm tuvipaari peres: koorusid esimesed paabusaba-tibud!

„Üks vanem istub pesal, teine vanem toob süüa.. Söötmine käib nii, et vanemad väljutavad pugust toidu tibudele kurku,“ jagas Robert muljeid. Tema sõnul on tuvipoegadele juba ka soovijad olemas ning pooleteise kuu pärast on nood piisavalt tugevad, et kodu vahetada.