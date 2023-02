Põnev loom lahti? Ühismeedias ja ajakirjanduses leviv rumal nali võib inimestele kurvalt lõppeda

„Kehra vallas läks küla peale uitama eriline koduloom, kes tekitas naabrimehes omamoodi emotsioone. Nime ega omaniku kontakti kaelarihmal kirjas ei olnud,“ märkis postituse teinud kohalik meesterahvas ja lisas, et tegelikult ta ei teagi, mis loom see täpsemalt on,“ avaldas Elu24 enda hinnangul ilmselt nunnu loomauudise, millel pole aga mingit tõepõhja: ühismeedias kaameli foto lisanud mees oli tegelikult jaganud pilti, mis on tehtud looma koduterritooriumil. Nalja autor seevastu väitis avalikult, et kaamel tungis tema aeda ja oli igati sõbralik.

„Alustaks sellest, et kaamel ei uita külavahel. Pildil on kaamel oma kodus. Päris õige naabrimees teab väga hästi, mis loomad meil tegelikult on, ja tunneks ka kaameli ära, sest erinevalt postituse teinud Gerrit Sepast on tema Zaboga kohtunud. Libanaabrimehe pakutud muudest looma- ja linnuvariantidest ei esine meie talus küll ükski,“ lükkab kaameli perenaine Jane Kurbas valeinfo ümber. „Sama hästi võiks öelda, et loomaaias on loomad puuris ainult nende enda kaitseks ja on täiesti okei ronida nende juurde puuri, sest nad näevad ju nii sõbralikud välja.“