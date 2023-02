Uuring: edukaimad hundivanemad on pikalt koos püsivad paarid

Hundid on tuntud kui monogaamsed loomad. Neil on lisaks suurepärastele emadele ka suurepärased isad, kes toidavad ja kaitsevad järglasi aastaringselt kuni nende täiskasvanuks saamiseni. Kuid ega huntidegi suhted alati kaua püsi. Idahos (USA) tehtud uuring näitas, et keskmiselt püsivad hundipaarid koos 2.2 aastat. See kattub ka Rootsi andmetega, kus on hundipopulatsioonile sarnane küttimissurve. Siiski tuleb mainida, et varieeruvus hundipaaride püsivuses on tohutu suur - samas uuringus püsis üks paar koos lausa 9 aastat! Arvestades, et näiteks 13-aastane hunt on juba igivana, on see märkimisväärne aeg.