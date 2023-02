Kajakas ootab Narvas uut võimalust

Kas tead, millist kasu kajakad meile linnalinnuna toovad? Nad on väga tõhusad näriliste ja kahjurputukate hävitajad.

Kajaklased on sugukond kogu maailmas elutsevaid kurvitsalisi, neid on kokku 63 liiki, Eestis on kohatud 15 liiki. Kajaklased on tüüpilised rannikulinnud, kuid osa tuleb maismaale vaid pesitsusajaks.

Kajaklastel on tihe sulestik, noor- ja vanalinnul on see erinev. Isas- ja emaslinnud on välimuselt samased. Noored kajakad on pruunikirjud ja üleminekutega ning nende liigi määramine, eriti suurkajakate puhul, on raske. Alles neljandal eluaastal omandavad kajakad vanalinnu sulestiku. Kajaklaste jalgadel on ujulestad, nad ujuvad hästi, kuid ei sukeldu; meisterlikud lendajad, viibivad kaua lennus.

Kajakad on monogaamsed, koos elatakse ja pesitsetakse suurte kolooniatena. Pesa paikneb maas (kujutab endast taimedest kokkukuhjatud hunnikut). Järjest enam tuleb linnades ette katustel pesitsemist. Kurnas on 1–4 muna, neid hauvad mõlemad vanalinnud, ka poegi hooldavad nad koos.

Pojad kooruvad udusulgedega kattunult, nad on pesahülgajad, kuid püsivad lennuvõimestumiseni pesa läheduses (kalakajakal hakkavad pojad lendama näiteks 35, hõbekajakal 35–40 päeva vanuselt).

Eestis kohatud 15 kajakaliigist on tavalisimad kalakajakas, naerukajakas, hõbekajakas ja merikajakas (sisemaal teda ei ole). Vähearvukad ja ohustatud on väikekajakas ja tõmmukajakas, neist esimene on looduskaitse II kaitsekategooria ja Eesti punase raamatu ohualdiste kategooria ning teine looduskaitse II kaitsekategooria ja ohustatute kategooria liik. Eesti kajaklased on rändlinnud, kuid mõnel aastal jäävad nad hulgaliselt talvituma (eriti linnades).

