Vaid kaheksakuune Säde otsib kiiresti uut kodu

Säde üks esivanematest olla saksa lambakoer ja isa sakslase ja samojeedi segu. Kokku mitte üldse lihtne kooslus, kuid tarkust on selle eest Sädele antud kuhjaga. Naabrid on talle selgeks õpetanud rihmas kõndimise ja primaarsed käsklused. On sõbralik laste ja isaste koertega, emastega pole katsetatud. Säde on ka steriliseeritud!