Põllumajandus- ja toiduamet tahab väärkohtlejatele veel koeri tagastada

Eestimaa loomakaitse liit kirjutab oma Facebooki-postituses:

Iga silmanägemist ja südant omav inimene sai aru, et plaan Mustvee koerad tagasi anda oli väga vale. Kahjuks on PTA tavapraktika see, et loomade väärkohtlejaid vastutusele ei võeta. Ka antud lugu peaks lõppema tegelikult loomapidamisõiguse äravõtmisega. Loodetavasti jätkub PTA-l nii palju oidu ja südametunnistust, et see teoks teha.

Pidev põlve väristamine kohtusse kaebamise hirmus ei tohiks ju ometi takistada seda osa tööst, mis puudutab otseselt loomade heaolu. Ametil on palgal juristid, kellele see mõni kohtuskäik peaks olema kukepea ehk sama loomulik tegevus nagu hommikune kohvijoomine.

See mitte tagasi andmise otsus sai teoks ilmselt seetõttu, et valimised on alanud ja mitte keegi ei taha, et tema nimi rakendataks negatiivses mõttes valmisvankri ette. Päästis see hetkel küll ainult need neli koera.

Paraku plaanitakse osaliselt tagasi anda ka Sauvälja kutsikavabriku koerad. Ka sinna annab PTA tagasi koerad, kui omanik seda soovib.

Ärme unusta seda, et PTA ametnike otsusega jäeti omanikule alles äsja poeginud emane koer viie kutsikaga. Juba see otsus oli väga vale. Ametnik Räis arvas, et kui omanik võimaldab kutsikatele piisava suurusega puurid ehk kutsika kohta 2 ruutmeetrit, siis on selline koerapidamine täiesti normaalne.

Tegelikult on see väga vale. Sealt ära võetud kutsikad olid alguses väga arad. Nende sotsialiseerimiseks kulub kõvasti vaeva ja hoolt. Kui räägime koerte toitumisest, siis oli see alla igasugust arvestust.

See, et omanik kardab ilma koerata majas elada, ei tohiks küll olla piisav põhjendus loomade väärkohtleja valdusesse tagasisaatmiseks. Palgaku turvafirma või ehitagu aed ümber krundi ning pangu kaamerad. Nende pikkade aastate jooksul koerte pealt teenitud kasumist peaks ju ometi midagi tallel olema, sest loomadele väga kulutada ei raatsitud.