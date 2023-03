Koos märtsiga algas suvise aialinnupäeviku kümnes hooaeg

Suvise aialinnupäeviku pidamine on suurepärane viis oma kodu ümbruse elurikkuse avastamiseks ning seda saab pidada igaüks, kel on vaatlusalaks sobiv aed või õueala linnas või maal.

Lehel www.eoy.ee/aed tuleb luua personaalne päevik, kuhu saab 1. märtsist kuni 1. oktoobrini kirja panna kõik vaatlusalal märgatud ja pesitsevad linnud. Päevikusse saab üles tähendada ka aias kohatud imetajad, roomajad, putukad ja taimede õitsema puhkemise ajad.



Suvise aialinnupäeviku koordinaatori Art Villem Adojaani sõnul on tänavuse külma ja lumerohke talve tõttu meil tavapärasest vähem kuldnokki ja musträstaid talvitumas ning ka esimesi lõunast tulevaid rändlinde on kohatud vaid üksikuid. „Mõne prognoosi kohaselt tuleb märtsi esimestel nädalatel soojakraade ja sula. Nii pea kui soojem ilm meieni jõuab ja ka püsima jääb, tulevad tagasi esimesed rändlinnud. Seni saab vaadelda külma trotsivaid aialinde toidumajas ning kuulata pimeda saabudes kodukakku,“ lohutab ta päevikupidajaid.



Suvine aialinnupäevik on 2014. aastal alguse saanud Eesti Ornitoloogiaühingu harrastusteaduse algatus ja linnuseire projekt, mille eesmärk on jälgida meie aedades pesitsevate linnuliikide käekäiku. Eelmisel aastal pidas aialinnupäevikut 619 vaatlejat 357 aia kohta.