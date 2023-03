Suur koerte horoskoop: mõista paremini oma lemmiku hingeelu!

JÄÄR (21.03 - 19.04)

Jäära tähtkujust koer paistab silma energilisuse ja lõppematu elujõuga. Jääradele on omane, et ta püüab mõnikord jäärapäiselt läbi seinte joosta, märkamata, et sealsamas kõrval on avatud uks… Paku talle palju aktiivset liikumist ja mänguaega, samuti õpeta varakult selgeks piirid, millest üle astuda ei tohi.



SÕNN (20.04 - 20.05)

Sõnnist lemmik armastab naudinguid ja mugavust. Hea söök ja pehme pesa on tõenäoliselt tema kinnisideed. Kiitus ja hellitused on otsetee tema südamesse, headusega jõuab enamasti kiiremini kaugemale kui range piiride seadmisega. Sinu kodu on Sõnnist koeraga sõna otseses mõttes sinu kindlus - ta kaitseb seda raevukalt.



KAKSIKUD (21.05 - 20.06)

Intelligentsed Kaksikud haaravad uut infot lennult, mistõttu on nad kergesti dresseeritavad, lõbusad ja mänguhimulised. Kaksikutest koer vajab palju vaheldust, eriti meeldivad talle lühikesed väljasõidud ja uued inimesed. Kuna Kaksikud alluvad hästi dressuurile, võib kaaluda ka professionaalset karjääri teenistuskoerana.

VÄHK (21.06 - 22.07)

Vähi tähtkujust koerad on maailma kõige kodu- ja perelembesemad. Kõige emalikuma märgi esindajana lapsendab ja lakub üle ta kõik majapidamisse sattuvad beebid, olgu siis tegu inimlaste, kassipoegade, koerakutsikate või kellega tahes. Hõrgutised on samuti tema nõrkus. Vähk võib olla ka väga tundeline ja mõnikord tujukas, eriti mõjutab teda täiskuu.

LÕVI (23.07 - 22.08)

Lõbi tähtkujust koer arvab sageli, et ta on päriselt lõvi, loomade kuningas, olgu siis tegelikult tegu kääbuse või suurema koeraga. Tõenäoliselt on sel dekoratiivsel kaunitaril oma Instagrami-konto ning tuhandeid jälgijaid, alati proffide poolt sätitud laitmatu soeng ja maniküür-pediküür. Dresseerimine võib olla problemaatiline, sest kes oled sina, et julged tulla tähte õpetama?!



NEITSI (23.08 - 22.09)