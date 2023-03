Me tahame endale koeri, kes käituksid kui viielised, oleksid terved, kellega saaksime teha koos toredaid asju ja kellele saaks palju paisid teha. Koerad annavad meile endast kõik. Nad teevad kõik endast oleneva, et omanikku ja kodu kaitsta. Nad täidavad ülesandeid, mida omanikud neile andnud on või mida nad ka ise endale ülesandeks võtnud on. Nad on meile jäägitult truud, ootamata suuresti midagi vastu.