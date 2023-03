Palavik, apaatia ja isegi surm - just selliseid tagajärgi võivad puugid lemmikloomale põhjustada

„Kui teie lemmikloom on väike ja kaalub kuni 2 kg, siis on parem kasutada looduslikke pihusteid ja eeterlikke õlisid, puuke tõrjuvaid ultraheliripatseid või looduslikke parasiitide vastaseid kaelarihmu. Paljudes neist kasutatakse tsitruselõhnasid, mis lõhnavad inimesele meeldivalt, kuid nende lõhn kaitseb puukide, kirpude ja teiste putukate eest, sest neile on see ebameeldiv,“ jutustab Ksenia German ja märgib, et tilgutatavast eeterlikust õlist on lihtne valmistada pihusti, mida on mugav kasutada kandes otse lemmiklooma turjale, kõhu alla või jalgadele, teile endale aga randmetele või kaelale.

Tabletid ja kaelarihmad on praegu ühed populaarsemad kaitsemeetmed ning suurematele lemmikloomadele võib valida ka kemikaalipõhise kaelarihma – need, nagu ka parasiidivastased tilgad, võivad mitte ainult puuke tõrjuda, vaid hävitada ka juba sisse imenud puuke, kuid samal ajal võivad need aidata kaitsta korduvate uute puukide sisseimendumise eest. Oluline on see, et kaelarihm toimiks nii, et vabastab toimeainet, mis siseneb järk-järgult looma naha rasvakihti, nii et isegi kui rihm kaotsi läheb, on kaitse veel mõnda aega tõhus.