Aeg tiksus: haruldane tõukoer pidi paaritumise nimel hääletama ja rongiga sadu kilomeetreid reisima

Paaritusele eelnevalt peaksid kohusetundlikul kasvatajal olema tehtud koerte terviseuuringud, mis annavad kindluse, et koerad on võimelised terveid järglasi saama. Tammiku sõnul on uuringud vajalikud mitte lihtsalt sellepärast, et need on osade tõugude puhul nõutud, vaid ikka selleks, et ise aretajana hiljem optimaalseid ja tarku valikuid teha.