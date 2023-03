Nemadki vajavad mõnusat kodu: kassiabi organisatsioon sai hoolealusteks kaks pimedat koera

Mõlemad koerad on leitud Kohtla-Järvelt ja vaatamata nägemispuudele igati krapsakad tegelased. „Puue ei sega neid palju. Ilmselt nad ka midagi siiski näevad. Koertel on ju lisaks silmadele nii palju muid meeli ka, saavad kenasti hakkama,“ täpsustas MTÜ Cats Help vabatahtlik Evelyn Taaler.