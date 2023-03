TAHAKS KOJU | Uhke vurrukandja Triksu kõnnib omapead

Kui head inimesed Triksu suurelt teelt seiklemast leidsid, oleks võinud arvata, et see eksootiliselt triibuka kasukaga kassike ongi see kass, kes kõnnib omapead. Tegelikult on noor ja väiksemat kasvu Triksu sõbralik ja mänguhimuline kassipreili. Tema mõtlik ja uuriv pilk annab märku tarkusest ja läbinägelikkusest, mida nii noore olendi puhul oodata ei teakski.