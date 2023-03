Kas me sööme sisse elusolendite kannatusi? Farmikalade elutingimused on sageli trööstitud

See on toores ja mitte väga hea viis, kuidas hinnata kalade tervist ja heaolu farmides. Põhiprobleem on see, et vesiviljeluses peetavad kalaliigid ei ole kodustatud loomad. Neil pole olnud aega farmides kohanemiseks. Neil pole samu omadusi nagu koduloomadel, näiteks puudub neil loomulik vajadus läheduse järele, mis tekib kodustamisprotsessi tagajärjel. Enamikku neist on peetud farmides vähem kui 20 aastat. Farmerid siiani katsetavad erinevate tootmissüsteemidega ja kaladele ei sobi selline kõrge stressitase.

DW : Esiteks on farme väga erinevat tüüpi. Teiseks peab ausalt ütlema, et neil ei lähe tõenäoliselt väga hästi. Aga meie statistika on selle koha pealt natuke piiratud. Näiteks nendes farmisüsteemides, mille kohta meil on kindlad andmed ellujäämismäärade kohta sureb vähemalt 15-20% kalu enne kui nad jõuavad ikka, mil neid püüda saaks.

Sel ajal sain väga palju teada erinevate vesiviljelussüsteemide kohta ja töötasin mitmete keskkonna-, sotsiaal- ja heaolu jätkusuutlikkuse teemadega, mis on seotud vesiviljelusega. Siis tegin elumuutuse ja kolisin Brüsselisse ja kuna Eurogroup for Animals hakkas sel ajal tegelema kalade heaoluga, siis liitusin nende tiimiga.

Douglas Waley (DW) : Ma olen Eurogroup for Animalsi veeloomade programmi juht. Minu teemadeks on põhiliselt vesiviljelus, aga ka kalapüük vabas looduses. Eurogroup for Animals on katusorganisatsioon, mis asub Brüsselis ja kuhu kuulub 85 loomade eestkoste organisatsiooni, peamiselt Euroopast, kuid ka mujalt maailmast.

Loomuse Akadeemia saates „Kalakasvatus – see on halb, aga kui halb?“ vestles saatejuht Farištamo Elleriga Eurogroup for Animals i veeloomade programmi juht Douglas Waley. Intervjuu pani kirja ja tõlkis Loomuse infokoordinaator Maaja Mäll. Teemadeks on vesiviljelusfarmid* (loe: kalafarmid), kuidas kaladel farmides läheb ja kas seda on lihtne uurida saades näiteks videomaterjali, miks inimesed erinevaid kalafarme üldse rajavad ja kas seetõttu väheneb vajadus loodusest kala püüda (ei vähene!), kas seadusandlus kaitseb kalu piisavalt ja palju muud.

Üks on kasutada kalatehaste jääke ja kõrvalsaadusi ning toota kalajahu. Seda tehakse tänapäeval Euroopas üsna palju. Teine viis on vähendada toidus kalajahu ja -õli kogust. Selleks läheb väga palju teadustööd, et toota toitu, mis matkib kalaõli, -jahu või -tooteid. Lõhesektoris on see langenud umbes 15% kalajahule ligi 100% asemel, mis varem oli. Aga nad on selle peamiselt asendanud väga kõrgelt rafineeritud sojaga.

DW : Enamik kalu on karnivoorid ja enamik kalu sõltuvad oma toitumises teistest kaladest. Seega on vesiviljelusfarmide kasv suurendanud nõudlust vabalt püütud kalade järele, et toota kasvandustes olevatele kaladele toitu. Neis püügikohtades on juba nagunii toimunud ülepüük ja farmide kasv on suurendanud survet. On kaks viisi, kuidas tööstus on proovinud sellest olukorrast väljapääsu otsida, mõlemad piiratud eduga.

FE : Kui meil on kalakasvandused, siis see ju peaks teoreetiliselt vähendama vajadust vähendada kalapüüki loodusest. Aga kui neile kaladele söödetakse loodusest püütud kalu, siis mis on selle tulemus?

Ja hoolimata pingutustest pole juba paarkümmend aastat loodusest püütud kalade kogus kasvanud. See muudkui kasvas, kasvas ja siis viimased kakskümmend aastat on see olnud stabiilne. Sest ookeanides ei ole rohkem kalu. Ja selle kahekümne aasta jooksul, mil loodusest püütud kalade arv on stabiliseerunud, on vesiviljelusfarmide arv kasvanud väga kiiresti, et kasvava nõudlusega sammu pidada. Põhiliselt on see kasvanud Ida-Aasias. Täna toodetakse ligi pool kaladest, krevettidest ja koorikloomadest vesiviljeluses.

DW : Kahjuks on kalamehed juba mõnda aega püüdnud nii palju kalu, kui nad vähegi saavad. Kalapüügilaevad on muutunud väga suurteks, kalapüügitehnoloogia on muutunud väga tõhusaks.

DW: Jah, see on hetkel ELis toimumas! Kaks aastat tagasi alustati ELis kõigi põllumajandusloomade seadusandluste uuendamist. Sellega läheb kokku vähemalt neli aastat. Tulevases seadusandluses on väga oluline koht ka kalade heaolu puudutaval osal. 2023 aasta lõpuks loodame näha uut põllumajandusloomade tapmise, pidamise ja transportimise eelnõud. Ja me eeldame, et see sisaldab täpseid reegleid vähemalt põhiliste vesiviljeluskalade tapmise kohta ja et tapmisele peab eelnema uimastamine.

FE : Kuna Eesti on Euroopa Liidus, siis meie poliitikud ütlevad tihti, et vaatame lihtsalt mida EL teeb või ütleb. Kuidas ELis hetkel on, kas sa näed, et seadusandlus on muutumas?

Mõned riigid on siiski läinud kaugemale. Norral on n.-ö. ulatuslik kalade heaolu seadusandlus, kus käsitletakse mitmeid teemasid. Aga kui me külastame Norras mõnda vesiviljelusfarmi, siis terviseprobleemid, kitsad tingimused, loomulike käitumise puudumine, suur suremus, heaoluprobleemid on hiiglaslikud ja ilmsed. Saksamaal on seadusandlus, mis nõuab kalade tõhusat uimastamist enne nende tapmist ja tundub, et see on hästi sisse töötatud, vähemalt osades kohtades. Tšehhi vabariigis on samuti nõue enne tapmist kalad uimastada. Madalmaades on seadusandlus ainult ühe liigi, kasvanduses kasvatatud või loodusliku angerja kohta, keda peab enne tapmist uimastama ja tundub, et see toimib. Uus-Meremaal on samuti uimastamise nõue nagu ka Šveits.

Mis puudutab loomakaitset, siis on mõned üldised viited sellele, et tuleb vältida kaladele valu ja kannatuste põhjustamist. Aga ei ole midagi rakendatavat, mida oleks vaja teha, kui räägime Euroopa Liidust.

DW : Seaduste kohta on väga vähe rääkida ja välja tuua. Euroopa Liidus on väga palju loomatervise seadusandlust, mille alla käivad ka kalad, samuti ka kasvandustes olevad kalad. Aga see keskendub põhiliselt haiguste leviku tõkestamisele peale seda kui haigus on juba kohal. See ei keskendu sellele, kuidas vältida haiguste teket, loomade tervise parandamist ja et nad ei oleks haigustele vastuvõtlikud.

FE: Seadused ja määrused on kindlasti erinevates riikides erinevad, aga kas sa arvad, et nad kaitsevad kalu piisavalt või kalad ei peaks üldse kasvandustes olema?

Uues pidamise ja transpordi määruses eeldame me kõikehõlmavat raamistikulaadset seadustikku, mis katab kõigisse loomadesse puutuvad põhipunktid. Me ei tea täpset järjekorda, kuid järgmisel aastal teevad nad sigade määruse, siis broilerite määruse ja kalad on samuti selles nimekirjas.

FE: Kas sa arvad, et on üldse võimalik luua vesiviljelusfarme nii, et kalad seal ei kannataks, vähemalt mitte enne tapmist?

DW: See on väga keeruline küsimus ja erinevatel inimestel on erinev arvamus selle kohta, mis on kannatus ja mis on aktsepteeritav. Mina näen paremate kuni halvimate süsteemide hierarhiat.

Näiteks on teatud selgrootud loomad nagu okasnahksed, kel on ülimalt lihtne närvisüsteem ja on ebatõenäoline, et nad on tundevõimelised ja kannatavad. On liistaklõpuselised, rannakarbid ja austrid, kes on keerulisemad, aga siiski väiksema tõenäosusega tundevõimelised. Kui inimestel on tõesti vaja kalu kasvatada ja süüa, siis me saadame välja tugeva sõnumi, et nad tarbiksid toiduahela madalal tasemel olevaid liike.

Näiteks karpkala saab kasvatada suhtlemiselt loomulikus keskkonnas ja ta saab süüa taimi. Seega on karpkala söömisel vähem keskkonnamõju kui forelli söömisel, keda peetakse väga intensiivses süsteemis ja kellele söödetakse teisi kalu. Ma arvan, et pole võimalik kalu kasvatada ilma neile kannatusi valmistamata, aga on võimalused, mis pakuvad palju vähem kannatusi kui kõige levinumad.

FE: Kui luua uusi farme, kas oleks vaja mõelda ka kalade kannatustele, mitte ainult sellele, mis kalu inimestele süüa meeldib, näiteks lõhe?

DW: On täiesti loomulik, et kui sa lood kasvanduse, siis sa pead olema suuteline tõestama, et sa suudad täita loomade vajadusi. Enamike vesiviljelusliikide puhul me isegi ei tea veel täpselt, mis nende vajadused on.

FE: Kas vesiviljelus on ka teaduselt asju üle võtnud?