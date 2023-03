Päris- ja turvakodudes, tänaval ja kolooniates – miks on kasse nii palju?

Kahjuks levib eestlaste seas siiani palju kassidega seotud müüte. Näiteks arvatakse, et emane kass peab enne steriliseerimist ühe pesakonna ilmale tooma või, et välja uitama lastud kassidel on parem elu kui tubastel kassidel. Kindlasti on ka neid, kes loobuvad kassi steriliseerimisest või kastreerimisest rahalistel kaalutlustel, mõtlemata, et mitme pesakonna kassipoegade üleskasvatamine ning neile kodude leidmine nõuab protseduurist palju suuremat väljaminekut.

Nii ongi juhtunud, et hoolimata MTÜ-de ja vabatahtlike pingutustest, on Eestis jätkuvalt hulganisti vabalt hulkuvaid kasse ning üha kasvavaid kassikolooniaid. Emane kass võib tuua esimese pesakonna ilmale juba kuue kuu vanuselt, sünnitades keskmiselt neli poega. Võib juhtuda, et ka tema pojad saavad esimese eluaasta jooksul oma pesakonnad ning nii ongi kahest kassist saanud aastaga enam kui kakskümmend.

Lihtsaim, mida kassiomanik ise teha saab, on hoida kassi tubasena. Paljud aga pole kursis, kuidas tagada tubasele kassile talle loomuomane keskkond ning lihtsam tundub kass õue hulkuma lasta – seal ta saab ju teha kõike, mis hing ihaldab. Inimestele tundub, et kuna, erinevalt koerast, oskab kass endale õues ise toitu püüda ja on näiliselt iseseisev, saab ta ka tänaval edukalt hakkama.

Tegelikkuses varitsevad kasse tänaval lugematu hulk ohte, alustades teistest loomadest ning lõpetades pahatahtlike inimeste ja liiklusega. Just eriti jooksuajal kipuvad kassid üksteisega kaklema, põhjustades liigikaaslastele teinekord tõsiseid vigastusi ning levitades haigusi, nagu FIV, parasiidid ja nakkushaigused. Paljud tänaval hulkuvad kassid lõpetavad autorataste all või kannatavad raskete, ent täielikult ennetatavate haiguste all.