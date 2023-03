Vastu tahtmist narkomaaniks: milliseid piinu taluvad loomad teaduse nimel?

Ta otsustas kasutada LSDd uue vahendina, et testida selle mõju delfiinide tunnetusele ja suhtlemisele. Lilly kirjeldas aastal 1967 kuidas uimasti muutis loomad häälekamaks ja et hakkas toimuma „sobiv suhtlus“.

1962. aastal anti Oklahoma loomaaias elavale elevant Tuskole LSDd. LSD on tugev psühhedeelne narkootikum, mis võib inimestel tekitada hallutsinatsioone, eufooriat, ärevust ja segadust. Uuringut viis läbi Oklahoma Ülikooli teadur Dr Louis Jolyon „Jolly“ West koos oma kahe kolleegiga. Sel ajal ei olnud LSD veel mustale turule jõudnud. Eksperimendi eesmärk oli katsetada, kas see kutsub Tuskol esile seisundi nimega musth. Musthiks kutsutakse kõrgenenud testosterooni tootmise ja kõrge agressiooni perioodi, mis esineb isastel elevantidel loomulikult. Pole teada, miks Dr West arvas, et sel seisundil võiks olla seos LSDga.

Lõpuks kukkus katse siiski läbi ja teadlased ei suutnud delfiinide häälitsuste tähendustest aru saada. Aruandes väideti, et katse ajal tundis delfiin nimega Peter „seksuaalset huvi“ naissoost teadlase vastu. Hiljem ta siiski tunnistas, et ta ise rahuldas Peterit manuaalselt ja ütles, et ta „ei tundnud seda tehes ebamugavust“.

NASA ämblikud

1990ndatel andis NASA ämblikele erinevaid aineid, et testida, milline on nende mõju ämblike võimele kududa võrke. Anti näiteks marihuaanat, bensedriini, kofeiini ja koraalhüdraati. Teadlased leidsid, et mida mürgisem kemikaal, seda deformeeritum on võrk võrreldes tavalise võrguga. Ämblikud, kellele anti marihuaanat, loobusid võrgu kudumisest poole peal. Need, kes said kloraalhüdraati, mis on tugev uinuti, lõpetasid samuti enne valmis saamist.

Rotid, kes said stimulante

Kaks teaduslikku uuringut, mis avaldati aastal 2011, kirjeldavad katseid, milles anti rottidele nii metamfetamiini kui ka kokaiini. Mõlemates katsetes testiti, kas narkootikumide tarbimine mõjutab nende muusikamaitset.

Esimeses katses pandi rotid karpi ja sunniti neid kuulama 90 minutit järjest Miles Davis’e laulu „Four“ . Sel ajal kui nad karbis olid, mõõtsid teadlased nende liikumist. Pooltele rottidele anti mõne päeva pärast metamfetamiini ja nad muutusid aktiivsemateks kui need, kes seda ei saanud. Nädala pärast teadlased enam ei andnud neile narkootikume. Nad pandi uude tuppa, kus mängis sama lugu. Avastati, et need, kes seostasid muusikat pilvesolekuga, liikusid ringi rohkem kui teised ja samuti oli nende dopamiinitase kõrgem.

Sarnases katses anti hiirtele pult, millega nad said ise valida, kas muusika mängib või mitte ja teadlased mõõtsid nende laulude eelistusi. Loomadele anti kokaiini ja pandi nad kuulama neile kõige vähem meeldivat muusikat. Kui nad ei olnud narkouimas, siis valisid nad teadlikult laulu, mida nad varem vihkasid. Teadlaste sõnul näitab see, et rotid seostavad muusikat kogemustega ja soovivad, et sama kogemus korduks, kui see läbi on.