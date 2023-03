Kas nad ongi unetud? Põhjus, miks keegi kunagi magavat kaelkirjakut ei näe

Tegelikkuses teevad ka kaelkirjakud uinakuid, ainult et nende unevajadus on väiksem. Nemad lasevad silma kinni 10-15 minuti kaupa ja magavad sel kombel kokku umbes 5-6 tundi ööpäevas.

Selle põhjuseks on asjaolu, et läbi aegade on kaelkirjak olnud üks enim rünnatavaid loomaliike kiskjate poolt. Tema peamised looduslikud vaenlased on tiigrid, krokodillid ja lõvid. Nõnda pole tal võimalik silma looja lasta muidu kui üksnes lühikeste ajavahemike kaupa.