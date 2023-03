Ta ei ole hädas: jänesepoega abistama kiirustades võid ta elu ohtu seada

Kui leiad jänesepoja, siis ei tohi teda puutuda. Enne sekkumist võta metsloomaühinguga kindlasti ühendust! Ära anna ühelegi loomapojale piimatooteid!



Emajänes käib oma poegi toitmas äärmiselt ettevaatlikult, tihti ainult korra ööpäevas. Seetõttu on ülimalt oluline, et argliku meelega loom ei oleks häiritud. Kui leiad üksiku jänesepoja, on enamasti kõik hästi. Emme tuleb hämara saabudes tagasi, toidab pojad ja peidab nad uude kohta.



Halljänese pojad on juba sündides karvkattega ja avatud silmadega. Ema jätabki nad tundideks omapäid, inimese arvates tihti „ebasobilikku“ kohta. Jänesed ei ehita pesa, vaid peidavad pojad ära, tihti poetades nad eraldi peidukatesse, et ohu korral terve pesakond koos hukka ei saaks.



Jänesepoegade kasvatamine nõuab vabatahtlikelt väga palju aega ja tööd. Kuna jänesed on väga õrnad loomad, pole nende kasvatamine üldsegi lihtne. Seetõttu on parim, kui jänesepoeg saab kasvada jäneseema hoole all.