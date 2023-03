VIDEO | Mõnel neist pole õnne: miks kassid aastaid kodu peavad ootama või varjupaika tagasi tuuakse?

Kohe algab igakevadine kassipoegade periood ja erinevad varjupaigad saavad üle ujutatud tillukeste kiisudega. Samas on kasse, kes aastaid tulutult oma kodu on otsinud. Kas põhjuseks on välimus või iseloom, selgitab Pesaleidja MTÜ juhatuse liige Katrin Paala-Vainola.