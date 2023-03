Viimane palve terve elu loomadele pühendanud surevalt eestlannalt: ärge mu kasse tänavale saatke!

Elu viimaseid otsuseid langetav Marja-Liisa teab, et talle pole enam palju aega jäänud ja on viimase hädavariandina valmis pigem oma neli kassi eutaneerima kui neid uuesti tänavale saatma.

„Ta on kõige suurema südamega inimene üldse - ka praegu ei muretse ta niivõrd oma tervise kui oma loomade pärast,“ tunnistas metsloomaühingu juhatuse liige Virge Võsujalg. Tema sõnul viis naise kodust ära kiirabi ja oma elu lõpuni ta ilmselt haiglasse jääbki.

„Marja-Liisa saab siiani asjadest aru ja otsustab ise. Seega püüame iga hinna eest kassidele kodu leida ja eutaneerimine on viimane variant. Marja-Liisa palus, et me seda enne ei teeks, kui ta ise läinud on, aga tagasi tänavale saata ta neid hoopiski ei taha,“ lausus ta kurvalt.

Kiisud on päästetud tänavalt, nad on arglikud ja pelgavad võõraid. „Varjupaik ei ole nende puhul mõeldav lahendus — nad ei tuleks selle stressiga toime. Seetõttu jääb kaks varianti: kas me suudame leida neile kaks ühist kodu või kiisud lähevad peale perenaise lahkumist kiisude taevasse,“ tõdes Võsujalg.

Marja-Liisal on ka tütar, kelle oma kassid uustulnukatega ei sobiks - sedagi võimalust on juba katsetatud.

Tema sõnul on perenaise unistus, et kõik neli kassi elaksid ka tulevikus koos, kuna on üksteisega harjunud, kuid see ei paista realistlik. Seega otsib metsloomaühing neile kodusid, kus nad saaksid elada paarikaupa - paarid valis perenaine ise välja omavahelise klapi põhjal.

Kodu vajavad järgmised paarid: Nuki (10) ja Nööp (9) ning Iti (10) ja Käbi (9). Kes tunneb, et suudaks selles olukorras appi tulla, kirjutagu Facebookis Orav Kribu sõnumitesse: https://www.facebook.com/search/top?q=orav%20kribu