Pidin tal minna laskma ja valudest vabaks aitama: otse ja keerutamata eutanaasiast

Kas need lood on kuidagi erinevad? Ei ole, kui me tõeliselt mõistame, kes on koerad ja mida nad tunnevad. Kui me tõeliselt saame aru, mida tähendab loomade viis vabadust, milles on olla vaba haigustest, valust ja ebamugavustundest. Kui me tõeliselt teame, mida tähendab elada loomaväärselt ja väljendada liigiomast käitumist. Kui me tõeliselt saame aru, mida tähendab looma jaoks piin.

Koer elab alati nagu koer – ta on teisest liigist elusolend ja tal on oma tunded. See, kui me oleme võtnud ta enda kõrvale elama, ei tee temast inimest ja ta ei hakka elama ning mõtlema nagu inimene. Koer elab siin, täna ja praegu – just praegu on ta haige, tal on valus ja see on tema jaoks piin. Koer ei oota jõule, et aega veeta koos lähedastega. Koer ei mõtle, et tahaks ikka lapselapsi näha jne. Kui koer on haige ning arstiabi ei aita, siis peab inimene võtma vastutuse ja laskma tal väärikalt minna, selmet, et ta sundida teda piineldes veel loetud aja elama. Selleks võimaluseks on eutanaasia ja eutanaasia on lemmikloomapidamise kultuuri osa. Looma jaoks on see võimalus pääseda piinadest. Eutanaasiaotsuse tegemine on valus inimesele, mitte loomale. Loomale on piin piineldes oodata, kuni lõpuks tuleb surm.