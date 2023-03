TAHAKS KOJU | Nurrumõmmik Kaspar jälgib ümbritsevat rahuliku meelega

Sõbralikku suurt mõmmikut meenutav Kaspar on rahulik poiss, kes ei lähe kunagi kellegagi tüli norima. Pigem on ta uudishimulik ja jälgib, mida teised teevad. Vaatab, mõtleb, mõnuleb ja nurrub.

Kaspar on ilusasti kosunud ja on aeg, et see armas nurrumõmmik leiaks endale oma päris pere, kelle poolt olla hoitud ja armastatud ning kellele Kaspar ise tahaks kõike seda ka vastu pakkuda.