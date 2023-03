Arvesse tuleb võtta enda koera iseloomu, usaldust sinuga, kui hästi teda on treenitud, kuidas ta teistesse koertesse üldiselt suhtub, kas tal on minevikus negatiivseid kokkupuuteid koertega, kas praegune koer on emane või isane ja mis oleks nende vanusevahe.

Kui su koer ei salli teisi koeri tänaval, siis alusta treeningust, et eemaldada reaktiivsus ning sotsialiseerida teda nii, et ta on võimeline nt koertepargis teistega mängima. Kui su koer on emane, siis pigem võtta kõrvale isane ning vastupidi samamoodi.