Perenaine võttis kassi kontorisse kaasa ja haihtus ise õhku

Pesaleidja poole pöördus Tallinna külje all asuva lammutuskoja töötaja, et rääkida ära oma mure: paari nädala eest tuli neile kontorisse tööle naisterahvas, kes mõne aja pärast palus võimalust võtta oma kass tööle kaasa, et too ei peaks liiga pikalt üksi kodus olema.