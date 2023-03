Südantlõhestav: hooletusse jäetud kutsikad jooksid sõiduteel, üks neist hukkus auto all ja söödi ära

Loomakaitsjad püüdsid esmalt kinni neli kutsikat ja teavitasid nii põllumajandus- ja toiduametit kui politseid. „Ütlesime ametnikule, et meil tõesti on SOS-olukord, kus loomad vajavad kohe päästmist, ning palusime tal kohale tulla. Mees vastas, et tema sinna praegu küll sõitma ei hakka. Lühidalt öeldes ei arvanud ta, et koerte elu oleks suuremat väärt, kuna inimesed ka surevad,“ sedastas liit. „Ütles, et pangu me koerad siis seal kinnistul kuskile kinni ja tehku me vihje, mida ta läheb järgmisel nädalal kontrollima.“