Koduootel Maia imeline muutumine – kõhetust kolooniakassist paimaiaks vutistaariks

Tänavaelu ei olnud Maiale kerge. Alandliku ja malbe iseloomu tõttu oli ta koloonias elades teiste kiisude peksukott ning pidi taluma nälga ja kiusu. Elujärge raskendas veelgi Maia uhke kasukas, mis oli tänaval elades kohutavalt pulstus ning põhjustas talle suurt ebamugavust. Kuna veel praegugi on Maial koerte ees meeletu hirm, on tõenäoline, et ilmselt on ka mõni kutsu üritanud talle kunagi liiga teha.