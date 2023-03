Bakterid levivad lemmikloomade asjades: ära unusta looma esemeid kevadistel koristustöödel puhastada

Paljudes maailma riikides seostatakse kevadkoristust usupühade ja talvejärgse koristamisega. Ka Eesti ei ole erand – see on tavaliselt seotud ülestõusmispühadega ning paljud alustavad oma kodu põhjalikuma koristamisega juba märtsis, kui esimesed päikesekiired välja tulevad.

Kellel on kodus koer või kass, sellel tuleb majapidamistöid teha aastaringselt, kuid kevadkoristuse puhul tasub tähele panna, et majas on mitmeid kohti, millele loomaomanikud piisavalt tähelepanu ei pööra – mis need on ja mida puhastamisel silmas pidada, vastab KIKA jaekaubanduse osakonna juhataja Ksenia German.

Magamisaseme hooldus

Ksenia Germani väitel on üks lemmikloomade kõige sagedamini kasutatavatest kohtadest magamisase, mis nõuab ka erilist hoolt.

„Teie lemmiklooma lamamisasemele võib koguneda palju mustust, karvu, baktereid ja tolmulestasid ning viimased võivad lemmikloomadel põhjustada ka allergilise reaktsiooni. Kui magamisaset korralikult ei puhastata, ei saa ilmselt ka kodus ebameeldivast lõhnast lahti. Kui asemelt saab katte eemaldada, siis tuleks seda osa regulaarselt, umbes iga kuu, pesta kõrgel temperatuuril või vastavalt tootja juhendile – nii eemaldatakse selles olevad bakterid ja mustus ning lõhn on alati värske,“ räägib hooldusest Ksenia German.

Ta lisab, et magamisase on soovitatav uue vastu välja vahetada umbes üks kord aastas (kui aga lamamisaseme katet ei ole võimalik eemaldada, siis isegi mitu korda aastas): „Nagu kulub inimeste mööbel, nii kulub ka koera või kassi lamamisase ning kevad on suurepärane aeg oma lemmikut rõõmustada ja samal ajal ka kodu interjööri värskendada.“

Mänguasjad on bakterite lemmikpaik

Ksenia Germani andmetel on lemmikloomade mänguasjad teine bakterite levimise koht.