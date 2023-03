Õnnetus võib juhtuda isegi koerte mänguväljakul: miks peaks lemmiku steriliseerima või kastreerima?

Kuigi looma kastreerimine ja steriliseerimine on viimastel aastakümnetel muutunud loomaomanike seas üha aktsepteeritumaks ning ka looma jaoks oluliselt mugavamaks, on sellega siiski seotud hulganisti müüte, mistõttu ei julge või ei taha paljud omanikud oma loomi protseduurile viia. Eesti loomakaitse selts murrab siinkohal mõned levinuimad müüdid ning selgitab, miks on looma steriliseerimine ja kastreerimine igati mõistlik otsus.