Kas teda pole kellelegi vaja? Alkohooliku koera ootab surmasüst, kui keegi teda ei adopteeri

Delfi Lemmiklooma poole pöördus murelik naisterahvas, kelle onul tuleb kohe kolida sotsiaalmajja, kuid tema 3-aastast koera sinna ei lubata. Ka ei ole valmis argliku koeraga tegelema mehe lapsed, kuigi neile on seda võimalust pakutud.

Siiani Pärnumaal Audru vallas elanud Rocky on harjunud päevi õues keti otsas veetma, kuid on olnud osav ka sealt põgenemises. Hiljem on teda aga raske tabada, kuna arglikuvõitu koer ei anna ennast kätte.