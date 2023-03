Kassivabrikust päästetud kiisud kaks nädalat hiljem: esimene juba poegis, mitme kõhust leiti surnud looted

Kui algselt teatas loomaabiühendus 118 kassist, siis viimaks kogunes neid 129, kuna samal perenaisel oli loomi veel teisteski majapidamistes. Nüüdseks on üks kiisu veel viis poega ilmale toonud ja kaks looma teevad peagi sama. Enamik kasse on noored, nende vanus jääb 1–2 aasta vahele, kuid paljudel on siiski terviseprobleemid, mida on tulnud kliinikus ja isegi intensiivravis tohterdada.

„Kiisud on kõik erinevad. On neid, kes on kiired kohanejad ja inimesega rohkem harjunud, on neid, kes on väga suures stressis ning kellega aina tuleb kliinikute vahet joosta. Nüüd, kus on aega mööda läinud, hakkavad ka hoiukodudes selguma paremini, kel mis terviseprobleemid on, ning eks ka arstiarved aina kasvavad. Mitmel kiisul on ka hambaravi alles ees,“ kirjutab MTÜ Cats Help sotsiaalmeedias.