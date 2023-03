TAHAKS KOJU | Ruudi silmad on kodu kaotuse järel muutunud küsimärkideks

Ruudi on 2-aastane isane kass, kelle omaniku tütar tõi loomade heaolu keskusesse, sest eakas omanik ei suutnud tema eest enam hoolitseda. Uhke ruuge kasukaga noorsand on sünnist saati elanud mõnusas sõbralikus kodus ja olnud truuks kaaslaseks omanikule.

Ta on sõbralik ja tore kass, kes uusi inimesi tahab alguses natuke eemalt piielda, et kas ikka on tegemist usaldusväärse kodanikuga. Inimene, kelle ta on kord omaks tunnistanud, sellega on aga igati suur sõber.

Praegu on Ruudi kodu kaotuse tõttu nii suures stressis, et söögiisu ei ole üldse. Ta on rahulikus kodus ainsa kassina elanud, aga praegu ümbritsevad teda paljud erinevad kassikesed ning selline olukord on talle päris rängaks katsumuseks. Ruudike pole iialgi mingit agressiivsust üles näidanud, pigem läheb ta peitu, kui olukord hirmus tundub, ja hoiab end ohtlikest asjadest eemale.

Ruudi on nii hirmul ja segaduses, et tema suured silmad on aina küsimärke täis. Kodu ja kalli sõbra kaotamine, sattumine olukord, kus on kõik hoopis teistmoodi, kui senises kodus oli. Mis edasi saab?

Ruudile on hädasti tarvis ravi ja parim ravi temale on leida kiiresti hooliv sõber, kellega koos rahulike päevade üle rõõmustada ning teineteise mõtteid kuulata. Varem elas Ruudi linnakorteris eaka inimese kaaslasena ja parim lahendus oleks, kui ta taas leiaks endale samasuguse vaikse, mõnusa, sooja kodupesa hella ja hooliva inimese juures.

Kui soovid Ruudiga tutvuda Varjupaikade MTÜ Loomade heaolu keskuses, siis täida esmalt sooviavaldus kassi profiilil vajutades „Paku kodu“: https://varjupaik.ee/loomad/ruudi-1 Seejärel võetakse sinuga ühendust.