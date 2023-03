Saja kassi päästmiseks on vaja steriliseerida vaid üks

Ükskõik kuidas arvutada, on ikkagi liiga palju kasse ja kassipoegi ning liiga vähe kodusid. Uusi kodusid on järjest raskem leida, sest väga-väga paljudes kodudes juba on lemmikloom. Toetudes uuringutele kasside paljunemisest, on võimalik arvutada kasside hulka. Arvestatud on sellega, et osa kasse steriliseeritakse/kastreeritakse, samuti on arvesse võetud kasside ja kassipoegade iga-aastast suremust.