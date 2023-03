Loomaarst Kenno Ruul ütleb, et vanus, mil koer ilmaelu ja inimeste elukorraldust omandama peab, on esimesed kolm elukuud. „Ma kahtlustan, et koeri vaadatakse ikka natuke nagu lapsi - loomal ei lasta olla loom. Neid hellitatakse üle, ei anta võimalust iseseisvuda,“ selgitab ta. „Varajane sotsialiseerumine on elus oluline etapp.“