Uuesti leitud armastus: Tallinna loomaaia jääkarupaar lasti taas kokku

Kahel korral on Friidalt ja Raspilt püütud ka järeltulijaid saada, kuid katsed on siiani kahjuks ebaõnnestunud: 2021. aastal suri poegimisel nende esimene laps, aasta hiljem kõik kolm poega.

Pesakasti kaamera vahendusel oli näha, et esimesed kaks jääkarupoega sündisid pooleteisttunnise vahega ning kolmas üheksa tunni pärast. Pausid poegade sündimise vahel olid ebanormaalselt pikad. See võis põhjustada hapnikupuudust ja sellest tingitud närvisüsteemi kahjustusi.

Tallinna loomaaia direktor Tiit Maran ütles, et kurvalt lõppenud poegimise üheks teguriks võis olla ka Friida vanus. Sellest hoolimata loodab loomaaed temalt ja ta paariliselt Rasputinilt veel poegi saada. Seda enam, et hiljuti kinnitasid Taanist pärit viljakusspetsialistid pärast põhjalikke uuringuid, et Friida tervisega on kõik korras ja kahe jääkaru omavaheline klapp suurepärane.