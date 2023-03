Teeme selgeks! Hunt ja koer - mis neid tegelikult eristab?

Samas jagub ka neid, kes lähevad just seda teed, et kasvatavad spetsiaalselt aretatud huntkoeri. Tegemist ei ole siiski päriselt huntide, vaid spetsiaalse koeratõuga, mis on saadud hundi ja koera paaritamise tulemusena.

Paljudel inimestel tekib paralleel hundi ja koera vahel ka siberi huskysid nähes - nende sarnane välimus annab selleks alust. Tegelikult on need ametlikult kaks eri liiki: Canis lupus ja Canis lupus familiaris, ehkki on võimelised omavahel sigima.

Täiskasvanud husky kaalub tõustandardi järgi 16 kuni 27 kilo, samas suuremat kasvu hundi kaal võib ulatuda isegi 80 kilo ja kõrgus pooleteise meetrini. Nagu viitab National Geographic, on hundi käpad märksa jämedamad kui tema kodustatud sugulasel.

Siiski on ka koeratõugude hulgas neid, kes kasvult huntidest üle on - näiteks iiri hundikoerad, bernhardiinid või mastifid.

Lisaks erinevad koerad oma iseloomult huntidest ja on vähem iseseisvad - see on aastatuhandeid kestnud sotsialiseerimise tulemus.

Allikas: El Confidencial