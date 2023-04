VIDEO | Üle 5000 koju aidatud kassi. Kust jookseb piir, millal looma saab veel abistada?

Pesaleidja juhatuse liige Katrin Paala-Vainola ütleb, et majanduskriis lööb tugevalt ka nende tegemisi - ehkki annetused kasvasid, sööb hinnatõus selle kasvu ära. Õnneks jätkub heatahtlikke inimesi, kes on valmis kurva minevikuga loomi aitama ka siis, kui neid omale koju võtta ei saa, kuid praeguseks on MTÜ-l puudu 18544 ning abivajadus on üha kasvamas ka seoses ees ootava kassipoegade hooajaga.