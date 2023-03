Veider vahejuhtum loomapäästjate elus: kassipoeg muutus hoopis linnuks

MTÜ kirjutas sotsiaalmeedias, et täna hommikul tuli neile abipalve ühe vabatahtliku kaudu, kelle tuttav helistas, et tema töölised leidsid tee pealt kassipoja ja küsis, mida edasi teha.

„Hakkasime kõik kiiruga organiseerima, kuhu kliinikusse kiisulaps viia, kus kiisupoeg nii kaua saab olla ning kui vana kassipoeg. Püüdsime saada ka infot, kas ta on viga saanud või haige. Kiiruga sai kirjutatud ka Haabersti loomakliinikusse ning teatasime, et kohe, kui kliinik uksed avab, saabub mingi kassipoeg. Lootsime saada ka selleks ajaks, kui kiisupoeg sinna maabub, rohkem infot,“ kirjeldasid nad.

Seepeale tabas kasside abistamisega tegelevat organisatsiooni paanika. „Kassipoeg, isegi kui ta on viga saanud või haige - pole probleemi. See ju meie igapäev ning enam vähem une pealt teame, mida teha, kuhu viia jne. Aga linnuke?“ tekkis neil küsimus, sest lindudega neil kogemust pole.

Ilma suurema lootuseta helistati Eesti metsloomaühingu infotelefonile, olles kindlad, et nii vara hommikul nad küll ei vasta, sest ka nemad on kõigest vabatahtlikud ning ka neil on isiklik elu ja tööpäeva hommik.

Aga nad vastasid ja tuvastasid, et tegu on pöialpoisiga. Selgus ka, et juba on nende Viimsi vabatahtlik valmis väikese pöialpoisi oma hoole alla võtma kes autos soojas olles, oli juba palju rohkem elavnenud.