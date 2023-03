Et ei juhtuks õnnetusi: muuda aknad lindude jaoks nähtavaks

-Nurgaakende puhul tõmba ruloo või kardin ette vähemalt ühele poole. Hästi läbi paistvate klaaside puhul näevad linnud üksnes seda, mis on teisel pool klaasi, näiteks rohelust ja taevast.

-Kleebi akendele kleepse või paberist kaunistusi. Oluline on, et elemendid oleks tihedalt ca 10 cm vahedega. Lihtsam variant on kleepida aknale ajutiselt (suurema rände ajaks) maalriteibiga ruudustik.