INTERVJUU | Jahimeeste esindaja: trofee on viis kütitud looma väärtustada

Tere, Peeter. Palun tutvustage lühidalt ennast.

Olen tegev Eesti Jahimeeste Seltsi juures keskkonnahariduse projektidega ja koolitustega.

Mis on trofee?

Iseenesest on see hästi lihtne - see on osa jahisaagist, mis on väärikalt ettevalmistatud ja eksponeeritud. Trofeed saab keeleliselt seletada mitut moodi. Seda on kirjeldatud kui võidumärki, kui mälestuseset. Tõlgendusi on palju, aga jahinduse mõttes ja jahimehe mõttes on see ikkagi mälestus jahiulukist, kes on ära kütitud. Tänapäeval on paika pandud, milliste ulukite millised osad trofeed on.

Kuidas ja kes hindab trofeed?

See on laiem jahinduse traditsioon. See on läbi aegade nii olnud, me räägime aastasadadest. Kuskil tuhandete aastate tagustesse kogukondadesse minnes on see olnud küti edukuse märk, et kui sul oli jahisaaki, siis sa olid kogukonnas väärtuslik liige, kes suutis garanteerida toidu olemasolu.

Tänasel päeval on see rahvusvaheliselt välja arenenud, et on eraldi mõõtmise standardid, kokkulepitud reeglid ja Eesti jahimees käitub nendele reeglitele vastavalt. Trofee puhul on ikkagi kõige tähtsam väärikus, aga mis see on, seda mõistetakse alles siis kui ollakse juba pikemat aega selles asjas sees.

Juba kütitud looma juures toimetamine eeldab lugupidavat kombestikku. Sealt edasi - kui on trofee, mis mahub nende arusaamade alla, et kuulub üle mõõtmisele, tuleb garanteerida, et ta on ilus, puhas, esteetiline, et ta ei rikneks. Edasi saab hakata seda mõõtma ja hindama. Kui ta on ära mõõdetud, siis inimestel on ikka see komme, et hakatakse võrdlema. Sealt tuleb hindamise kriteerium juurde.

Kui tihti jahimehed võistlustel osalevad?

Ma kõigepealt täpsustaksin ühe mõiste. Tegu ei ole mitte trofee võistluste, vaid mõõtmistega. See on umbes 150 aastat vana traditsioon neid nii süsteemselt üle vaadata. Küsimus ei ole mitte võistlemises, vaid kütitud saak, kui see on võimalik ära kasutada, on see eetiline ära kasutada toiduks ja nahad kehakatteks.