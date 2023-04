TAHAKS KOJU | Kavalpea Hugo sulas kui kevadine lumi

Hugo on Läänemaa loomade varjupaiga kavalpea − nimelt on see kaval kass võtnud nõuks, et tema jääb nüüd meie varjupaiga püsielanikuks. Meie sellega muidugi ei lepi, sest nii tore suur must-valge nurrumootor väärib armastavat kodu ja palju hellust.

Millest me siis järeldame, et Hugo on varjupaiga ja selle töötajad omaks võtnud!?

Nimelt on Hugo meie inimestega suheldes üles sulanud nagu kevadine lumi: lööb nurru, naudib pai ja tähelepanu, mida ta ei ole kunagi varem tahtnud. Ja nii kui astub tuppa võõras inimene, ronib Hugo pessa, keerab end sinna kerra ja teeb näo, et teda toas ei ole. Kui külaline julgeb Hugoga lähemalt tutvuma minna, sisiseb Hugo vastu nagu pahur uss. Hugo tegelikult armastab inimest, lihtsalt vajab aega ja armastust, et oma kestast välja tulla.

Aitame Hugo koju! Ta ei tohi võtta nõuks jäädagi varjupaiga kassiks, sest ta väärib nii väga mõnusat elu kodus pehmel diivani koos päris oma inimesega.

Kui soovid Hugoga tutvuda Varjupaikade MTÜ Läänemaa varjupaigas, siis täida sooviavaldus kassi profiilil, vajutades „Paku kodu“: https://varjupaik.ee/loomad/68972 Seejärel võtame Sinuga ühendust.