Masendavad arvud: maailmas väärkoheldakse loomi korra minutis

Kui teil on pisike karvane sõber, on ta kindlasti teie elus väga olulisel kohal. Lemmik teeks teie heaks kõike ja vastupidi. Aga mis siis, kui teie parimat sõpra koheldakse halvasti? Loomade väärkohtlemine on kurb reaalsus, mis on eksisteerinud läbi aegade. Meie neljakäpalised sõbrad ei saa väärkohtlemise peatamiseks sõna võtta, seega on meie ülesanne sellele lõpp teha. Siin tuleb mängu loomade julmuse ennetamise kuu. Sel aprillil tuleme kokku ja seisame loomade väärkohtlemise vastu, et kaitsta oma karvaseid sõpru.

Läbi ajaloo on erinevatest paikadest tehtud loomade kiusamisest meelelahutus, vaid viimastel aastasadadel oleme hakanud loomi austama ja nõudma ka neile õiguseid.

1300 eKr.

Kasse põletatakse elusalt - Keskajal põletasid paljud ebausklikud eurooplased kasse elusalt, uskudes, et nad on nõia tuttavad ja/või on seotud kuradiga.

80 eKr

Avatakse Colosseum - Kui keiser Tiitus avab Colosseumi Rooma avalikkusele, tapetakse selle sündmuse mälestuseks üle 5000 looma, kuulutades sajandeid kestnud tapmisi meelelahutuseks.

1634. aastal

Iirimaa loomakaitseseadus - Iiri parlament võttis vastu ühe varasematest loomakaitseseadusest: elavate lammaste küljest villa ära rebimise vastane seadus.

1641. aastal

Võeti vastu esimesed loomade julma kohtlemise seadused - Vabaduste kogu kehtestab Ameerikas esimesed seadused, mis eitavad loomade väärkohtlemist.

1809. aastal

Loomade väärkohtlemine parlamendis - Lord Thomas Erskine pöördub Briti parlamendi poole seoses loomade väärkohtlemisega, olles esimene inimene, kes seda küsimust seadusandliku kohtu ees mainib.

1863. aastal

Takistas New Yorgis elav mees Henry Bergh reisides üht meest oma kukkunud hobust peksmast. Berghi jaoks oli see pöördeline hetk, sest just siis ja seal mõistis ta, kuidas see üks tegu võib olla maailma muutuste katalüsaatoriks. New Yorki naastes pühendas ta oma aega loomade julmuse ennetamisele.