Koerapidamine on südametervisele hea

Ka kardioloogid nõustuvad, et koeraomanikud on tugevama tervisega. „Ameerika Südameassotsiatsioon seostab lemmiklooma, eriti aga koera omamist langenud südamehaiguste riskiga ja pikemaealisusega. Uuringutega on kindlaks tehtud, et koeraomanike vererõhk stressisituatsioonides on lemmikloomadeta inimeste omast madalam. Lemmikloomade omanikel on veres madalam triglütseriidide ja kolesterooli tase (need on südamehaiguste indikaatorid) kui lemmikloomadeta inimestel. Lisaks tunned end looma eest hoolitsedes vajaliku ja oodatuna ning miski ei peleta üksindust paremini, kui liputav saba ja märjad musid,“ sõnab kardioloog Lagle Suurorg.