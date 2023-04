Soojem ilm tähendab rohkem aega väljas: ideed, mida teha õues koos oma lemmikloomaga

Kui termomeetri näit üles hüppab, täituvad tänavad üha enam jalutajatega ning loodus kutsub neljajalgsete sõpradega pikematele jalutuskäikudele.

Eestis on rohkesti parke, mis sobivad suurepäraselt aja veetmiseks lemmikloomaga metsas, mererannas või kasvõi soodes ning mõnusa ilmaga saab nautida aktiivsemat tegevust, kuid oluline on meeles pidada, et nendeks tuleb korralikult valmistuda.

KIKA jaekaubanduse osakonna juhataja Ksenia German räägib, mida koos ette võtta ja millele peaksid loomaomanikud kevadiste reiside planeerimisel tähelepanu pöörama.

Jalutuskäigud asenduvad matkadega

Ksenia Germani sõnul on jalutuskäigud igapäevarutiini meeldivaim osa, kuid tavapärased rajad võivad ajapikku igavaks muutuda nii endale kui ka lemmikloomale, mistõttu võib neid matkadega mitmekesistada.

„Matkamine on suurepärane võimalus nii looduse nautimiseks kui ka trenni tegemiseks, kuid kui otsustad seda teha koos lemmikloomaga, siis on soovitatav ennekõike läbida planeeritud marsruut ilma loomata ja kontrollida, kas seal on mugav koos loomaga liikuda. Oluline on meeles pidada, et matka raskusaste peab vastama lemmiklooma füüsilise vormi tasemele,“ soovitab Ksenia German, lisades, et oluline pole ainult lemmiklooma ettevalmistus, vaid ka õigesti valitud jalutustarvikud, mis pakuvad mugavust nii lemmikloomale kui omanikule.

Kui teie koer või kass on väike ja väsib kiiresti, soovitab Ksenia German valida lemmiklooma kandmiseks seljakoti, milles teie neljajalgne sõber saab koos reisida: „Seljakottidel on mitte ainult spetsiaalsed avad, mille kaudu pääseb sisse värske õhk, vaid tavaliselt on neil ka läbipaistev sein („aken“), mis annab loomale võimaluse ümbrust jälgida. See on eriti oluline kassiomanike jaoks, sest kassid ei ole suured matkafännid, kuid nad on nõus seljakotis kükitama.

Kui aga teie lemmikloom kõnnib siiski probleemideta, siis on Ksenia German sõnul oluline valida õiged traksid või kaelarihm, rihma tüüp.