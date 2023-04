VIDEO | Eesti metalimehed: tee munadega valik!

„Eesti inimestele läheb korda, millistest tingimustest meie toit pärineb. Kampaania „Tee munadega valik!“ kutsub üles julgelt loomade eest seisma ning teadlikumalt oma toidulauda valima,“ kommenteeris Nähtamatute Loomade tarbijateadlikkuse koordinaator Brigitta Nõmmik. Iga muna peal on tempel, mille esimene number paljastab kanade elutingimused - nr 3 tähistab puurikana muna, nr 2 õrrekana muna, nr 1 vabalt peetud kana muna ning 0 on mahekana muna.

„Tarbijana on meil võimalus ka ülejäänud kanu aidata, kui jätame puurikanade munad ostmata. See näitab tootjatele, et nõudlus julmusevabadele munadele on suur ning puurispidamine Eestis saab lõppeda,“ lisas Nõmmik.