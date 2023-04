Titad olid veel tissi otsas, aga Donna oli juba vikerkaare taha läinud: kuus vastsündinud kutsikat jäid ootamatult emata

„Liidu infotelefonile helistas nuttev mees, kes ei suutnud õieti rääkidagi. Kogus ennast veidi ja ütles, et umbes kümne minuti eest suri nende koer, kellel on kuus 1. aprillil sündinud kutsikat,“ kirjeldas liidu lõuna piirkonna juht Kristi Metsa.

Eestimaa loomakaitse liit soovib väga leida kutsikatele kasuema ning palub, et inimene, kellel on kodus imetav koer, võtaks nendega ühendust. Praegu toituvad kutsikad kunstpiimast, mille hinnad loomakaitsjate ehmatuseks viimasel ajal lakke on kerkinud.

„Koer peaks olema suuremat kasvu, väikesele nii suurt koormust ei paneks. Kutsikad on muidu terved ja tublid, ehk veavad välja,“ ütles Metsa ja lisas, et kui keegi on valmis kasvõi lutitamisel appi tulema, on seegi abikäsi oodatud. Kutsikaid tuleb toita iga 2–3 tunni tagant.